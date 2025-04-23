Санкт-Петербург, 23 апреля, 2025, 15:48 — ИА Регнум. Самолёт авиакомпании «Победа», выполнявший рейс из Москвы, штатно приземлился в Санкт-Петербурге после срабатывания датчика падения давления в кабине. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

«Самолёт совершил посадку в аэропорту назначения в штатном режиме», ― заявили в компании.

Уточняется, что датчик падения давления в кабине сработал на рейсе DP 6823 от 21 апреля, вылетевшем из Шереметьево. Экипаж приступил к снижению, перешёл к ручному управлению системой и для обеспечения безопасности пассажиров заблаговременно выпустил кислородные маски.

На данный момент лайнер отстранили от полётов.

Как передало ИА Регнум, 22 апреля самолёт авиакомпании «Победа» рейсом Санкт-Петербург — Киров совершил экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево. Причиной посадки Boeing 738 стало снижение параметров давления в гидросистеме.

В аэропорту Якутии 15 апреля благополучно приземлился самолёт Ан-24 авиакомпании «Полярные авиалинии» после отказа одного из двигателей. Он следовал по маршруту Зырянка — Якутск. Командир воздушного судна принял решение отключить двигатель. Благодаря грамотным и профессиональным действиям экипажа самолёт успешно посадили. Никто в результате инцидента не пострадал.

10 апреля самолёт Airbus А350, выполнявший рейс Москва — Денпасар (Индонезия), совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево. «Аэрофлот» уточнил, что вынужденная посадка произошла из-за срабатывания индикации работы одной из систем самолета, не связанной с двигателями.