Самолет из Москвы штатно приземлился в Петербурге, несмотря на неполадки
Летевший из Москвы рейс «Победы» с неполадками штатно приземлился в Петербурге
Санкт-Петербург, 23 апреля, 2025, 15:48 — ИА Регнум. Самолёт авиакомпании «Победа», выполнявший рейс из Москвы, штатно приземлился в Санкт-Петербурге после срабатывания датчика падения давления в кабине. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
«Самолёт совершил посадку в аэропорту назначения в штатном режиме», ― заявили в компании.
Уточняется, что датчик падения давления в кабине сработал на рейсе DP 6823 от 21 апреля, вылетевшем из Шереметьево. Экипаж приступил к снижению, перешёл к ручному управлению системой и для обеспечения безопасности пассажиров заблаговременно выпустил кислородные маски.
На данный момент лайнер отстранили от полётов.
Как передало ИА Регнум, 22 апреля самолёт авиакомпании «Победа» рейсом Санкт-Петербург — Киров совершил экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево. Причиной посадки Boeing 738 стало снижение параметров давления в гидросистеме.
В аэропорту Якутии 15 апреля благополучно приземлился самолёт Ан-24 авиакомпании «Полярные авиалинии» после отказа одного из двигателей. Он следовал по маршруту Зырянка — Якутск. Командир воздушного судна принял решение отключить двигатель. Благодаря грамотным и профессиональным действиям экипажа самолёт успешно посадили. Никто в результате инцидента не пострадал.
10 апреля самолёт Airbus А350, выполнявший рейс Москва — Денпасар (Индонезия), совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево. «Аэрофлот» уточнил, что вынужденная посадка произошла из-за срабатывания индикации работы одной из систем самолета, не связанной с двигателями.