Лисичанск, ЛНР, 23 апреля, 2025, 15:46 — ИА Регнум. Четыре человека, в том числе двое детей, пострадали при обстреле города Лисичанска в ЛНР украинскими военными, сообщила пресс-служба правительства республики.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Пожилая женщина и двое девятилетних девочек-близнецов [находятся] в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко уточнила, что девочки получили минно-взрывные травмы, множественные осколочные и проникающие ранения. Одну из них прооперировали, вторую готовят к операции.

У пожилой женщины также зафиксированы множественные осколочные и проникающие ранения. Ещё одна женщина, во время обстрела находившаяся в машине, ранена легко, она будет лечиться амбулаторно, добавили в правительстве.

В последнее время украинские войска интенсивнее атакуют гражданское население, в том числе чаще наносят целенаправленные удары с помощью беспилотников. Так, 17 апреля восемь мирных жителей прифронтовых районов ЛНР получили ранения в результате налёта беспилотников и артобстрелов со стороны Украины, один из них погиб.

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник 22 апреля сообщил, что за прошедшую неделю 83 человека получили ранения и ещё 15 погибли, в том числе двое детей, при обстрелах со стороны Украины. Он уточнил, что в среднем на большинстве прифронтовых территорий за сутки фиксировали до 300 прилётов различных боеприпасов. Больше всего мирных жителей пострадало в ДНР и ЛНР, Курской, Белгородской и Херсонской областях.

В результате агрессии киевского режима с 2014 года гибнут мирные люди, в том числе те, кого Украина формально считает своими гражданами. В марте председатель СК России Александр Бастрыкин сообщил, что число погибших от украинских атак достигло 7274 человек, 217 из которых — несовершеннолетние. Ранения различной степени тяжести получили 20 244 гражданских лица, более тысячи из которых — дети.

Бастрыкин уточнил, что с начала проведения военной спецоперации Украина атаковала 34 российских региона, расположенных за пределами зоны СВО, с применением ракетных комплексов, РСЗО, ствольной артиллерии и беспилотников. В результате погибли 652 мирных жителя, в том числе 23 ребенка. Ещё 2980 человек, включая 169 детей, получили ранения.