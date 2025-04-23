Москва, 23 апреля, 2025, 15:45 — ИА Регнум. В ТЦ «Афимолл» в Москве взорвался автомобиль на подземной парковке, после чего машина загорелась. Об этом в среду, 23 апреля, сообщило главное управление МЧС по столице.

Вадим Белозерцев/ТАСС

«В ГУ МЧС по Москве поступило сообщение о пожаре на Пресненской набережной​​​. По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходит горение автомобиля на подземной парковке административного здания», — говорится в сообщении.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3960935" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Авто загорелось на подземной парковке административного здания в районе Москва-Сити, пожар тушат, — МЧС

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Информация о пострадавших и площади пожара не уточняется.

Как передавало ИА Регнум, 9 апреля в Москве загорелся родильный дом. Инцидент произошёл на Госпитальной площади. В МЧС уточнили, что пациентов и персонал разместили в другом корпусе больницы. Площадь пожара составила 50 кв. м. Из здания на Госпитальной площади спасли 39 человек, в том числе шесть — с помощью автолестницы. Обошлось без пострадавших.

В конце марта в столице на улице Тимура Фрунзе загорелась крыша элитного жилого комплекса. По данным экстренных служб, огонь распространился на площади почти 100 кв. м. Пожар произошел в пятиэтажном доме в ЖК «Роза Росса». Огнем был охвачен пентхаус на последнем этаже здания.