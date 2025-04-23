Москва, 23 апреля, 2025, 15:42 — ИА Регнум. В комплексе «Афимолл Сити» на Пресненской набережной Москвы произошёл пожар, сообщили 23 апреля в оперативных службах.

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Пожару был присвоен повышенный (второй) номер.

«Сотрудники МЧС России тушат пожар на подземной парковке в Москве. На Пресненской набережной горит автомобиль на парковке административного здания. На месте работают пожарно-спасательные подразделения», — сообщила пресс-служба МЧС.

Возгоранию предшествовал взрыв, отметили в оперативных службах, передаёт ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2024 года пожар вспыхнул в многоуровневом паркинге в подмосковном Одинцово. В оперативных службах рассказали о двух погибших. Тело одного из них нашли на втором уровне парковки, второго — в техническом помещении между вторым и третьим уровнями. Сообщалось, что причиной пожара стал газовый баллон.

Ранее в апреле пожар вспыхнул в торговом центре «Гринвич» в Екатеринбурге. Пожарные установили, что произошло возгорание градирни системы охлаждения вентиляции на кровле здания. Возгорание оперативно ликвидировали на площади 20 кв. метров. Погибших и пострадавших в результате инцидента не было.