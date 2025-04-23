Ханты-Мансийск, 23 апреля, 2025, 15:44 — ИА Регнум. Специалисты «Самотлорнефтегаза», одного из ключевых добывающих активов «Роснефти», в 2024 году разработали 29 проектов по повышению производственной эффективности. Экономический эффект от их внедрения достиг 6,9 млрд рублей, что более чем в два раза превышает показатель прошлого года.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Самотлорнефтегаз» сэкономил 6,9 млрд рублей благодаря инновациям

Наибольший результат принёс проект компаундирования, то есть смешения различных нефтяных фракций, при первичной подготовке нефти. Новый метод позволяет улучшить качественные характеристики сырья.

Экономический эффект также дало создание интегрированной модели Самотлорского месторождения. Цифровой макет механизированного добывающего фонда позволяет оперативно оптимизировать работу скважин. Нововведение повышает эффективность эксплуатации месторождения и помогает увеличивать добычу углеводородов.