Ртищево, Саратовская область, 23 апреля, 2025, 17:03 — ИА Регнум. В Саратовской области могила участника спецоперации (СВО) загорелась из-за оставленной на надгробии рюмки. Об этом сообщает «СарИнформ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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«На могиле стояла стеклянная рюмка с водкой. Она пропустила солнечные лучи и сработала как линза, вызвав огонь», — рассказал собеседник издания.

По его словам, площадь горения была «очень маленькой», а очаг возгорания находился только возле рюмки.

Интернет-издание пишет, что в администрации Ртищевского района региона тоже заявляют, что «причиной воспламенения могилы стало самовозгорание». Чиновники пообещали оказать помощь семье погибшего бойца при необходимости.

Ранее вдова военнослужащего, похороненного осенью прошлого года, придя к месту захоронения, обнаружила следы огня и обратилась в полицию.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Санкт-Петербурге и Ленинградской области вандалы осквернили могилы участников СВО. В отделения полиции поступили два заявления: от 52-летней женщины, которая сообщила, что на Смоленском кладбище кто-то сжёг венки на могиле её погибшего мужа, а потом от 49-летней жительницы деревни Горы Ленинградской области, заявившей о повреждении могилы её сына на местном кладбище.