Москва, 23 апреля, 2025, 15:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин наградил певца Юрия Антонова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени, соответственно. Об этом говорится в указе главы государства.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Юрий Антонов

Награды был также удостоен российский пианист и общественный деятель Денис Мацуев. Он получил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Путин также наградил российскую актрису театра и кино Ларису Удовиченко орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

Помимо этого орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени был награждён замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Как передавало ИА Регнум, 17 апреля Путин за вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю добросовестную дипломатическую службунаградил официального представителя МИД РФ Марию Захарову орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Она отреагировала на этой фразой: «Служу России».

27 марта аналогичным орденом президент также наградил уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову за большой вклад в укрепление законности, защиту прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу.