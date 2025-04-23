Стамбул, Турция, 23 апреля, 2025, 15:30 — ИА Регнум. Турецкие власти приступили к оценке ущерба от мощного землетрясения, затронувшего Стамбул. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Али Ерликая в соцсети Х.

Global Look Press/Anne Pollmann/dpa

Он отметил, что в районе Силиври на побережье Мраморного моря зафиксировали подземные толчки магнитудой 6,2.

«В связи с землетрясением, которое также ощущалось в соседних провинциях, Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) и все команды наших соответствующих учреждений приступили к оценке ущерба», — написал Ерликая.

Как сообщало ИА Регнум, землетрясение на западе Турции началось около 12:50 мск и длилось около 10-15 секунд. Подземные толчки, ощущавшиеся в нескольких провинциях, спровоцировали панику в Стамбуле.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), эпицентр находился примерно в 40 км к юго-западу от Стамбула, очаг залегал на глубине 15 км.