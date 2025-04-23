Новосибирск, 23 апреля, 2025, 15:29 — ИА Регнум. Управление Следственного комитета по Новосибирску запустило проверку по факту появления информации о домогательствах к юным фигуристкам со стороны тренера. Об этом сообщает пресс-служба главного управления СК РФ по региону.

СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

«Следственными органами проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего» — цитирует ТАСС пресс-службу ведомства.

Ранее интернет-издание NGS.RU писало о том, что в Новосибирске в адрес тренера по фигурному катанию Константина М. поступили жалобы от родителей, которые обвинили педагога в неподобающем поведении.

Утверждается, что Константин домогался их детей, трогал девочек, в том числе за грудь. Родители написали на тренера заявление в правоохранительные органы, после чего его уволили.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Екатеринбурге суд вынес обвинительный приговор в отношении 85-летнего детского тренера по настольному теннису Николая Ражева, которого признали виновным в сексуальном насилии над двумя девушками. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок два года.