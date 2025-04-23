Белгород, 23 апреля, 2025, 15:24 — ИА Регнум. Глава поседения Крюково и еще двое мужчин получили ранения в результате воздушной атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Об этом 23 апреля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Глава Крюковского сельского поселения Владимир Алексеевич Колесник и еще двое мужчин ранены в результате прилета боеприпаса. Попутным транспортом пострадавшие доставлены в Борисовскую ЦРБ», — написал он в Telegram-канале.

Гладков уточнил, что у главы поселения осколочное ранение спины, у двух мужчин — минно-взрывные, закрытые черепно-мозговые травмы и осколочные ранения ног. Медики районной больницы оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. Для дальнейшего лечения их переведут в городскую больницу № 2 г. Белгорода.

Кроме того, в результате киевской агрессии в пяти частных домовладениях села выбиты окна и осколками посечены надворные постройки и заборы. Также повреждения получили два легковых и один грузовой автомобили. Дополнительная информация о последствиях атаки ВСУ уточняется.

Ранее 23 апреля глава региона проинформировал, что в Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника мирная жительница получила ранение головы и ноги. Пострадавшая самостоятельно обратилась в районную больницу. Затем женщину перевели в Валуйскую ЦРБ, дальнейшее лечение она продолжит амбулаторно.

Как передавало ИА Регнум, украинский дрон 22 апреля атаковал грузовик в Краснояружском районе Белгородской области. Водитель скончался от полученных ранений по пути в медицинское учреждение. Трагедия произошла на повороте в село Сергиевка. В этот же день Гладков сообщил о ранении жительницы села Долгого в Валуйском районе в результате атаки дрона ВСУ.