Осло, 23 апреля, 2025, 15:27 — ИА Регнум. В случае выхода Соединённых Штатов из переговоров по Украине, главе киевского режима Владимиру Зеленскому вскоре будет предложена сделка с худшими условиями. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X.

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«Америка уйдёт, и через несколько месяцев Зеленскому будет предложена гораздо худшая сделка», — указал он в публикации.

По словам Дизена, украинский политик совершает роковую ошибку, отвергая условия Вашингтона.

Как передавало ИА Регнум, спецпосланник президента США Кит Келлог, комментируя возможный выход Вашингтона из переговоров по Украине, ранее отметил, что в мире много событий, в которые США «необходимо вовлекаться», а украинский кризис идёт «чересчур долго».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в свою очередь призвал не ждать урегулирования на Украине в ближайшее время, поскольку вопрос является сложным и носит комплексный характер. Спикер Кремля также напомнил, что киевский режим так ничего и не сделал для снятия собственного запрета на переговоры с Москвой.