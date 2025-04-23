Москва, 23 апреля, 2025, 15:17 — ИА Регнум. Страны Запада пытаются грубо переписать историю, а также внушить гражданам стран Содружества Независимых Государств (СНГ) совершенно чуждые принципы и понятия, следует из сообщения пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин

21-23 апреля в Москве прошла встреча руководителей ветеранских организаций специальных служб стран СНГ. Участники мероприятия возложили цветы к мемориалу «Могила Неизвестного Солдата» у Кремлевской стены.

«Эта работа чрезвычайно важна именно сейчас, в канун празднования 80-летнего юбилея Великой Победы, когда Запад пытается грубо и настойчиво переписать историю, отрицать решающую роль СССР в разгроме фашизма, вложить в умы граждан стран СНГ совершенно чуждые принципы и понятия», — сказано в сообщении пресс-бюро.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия на протяжении нескольких лет старается «встряхивать» Запад в борьбе с его попытками предать забвению историю. Также глава российского внешнеполитического ведомства назвал тревожным звонком появившиеся последние семь-восемь лет мысли у немецких дипломатов о том, что Германия больше никому ничего не должна.

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