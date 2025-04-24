Москва, 24 апреля, 2025, 10:00 — ИА Регнум. Крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» в честь празднования 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне проведет благотворительный тираж лотереи «Русское лото». Часть средств от проведения тиража будет направлена в фонд «Память поколений» для оказания адресной помощи ветеранам и медицинским и социальным учреждениям в регионах России.

«Русское лото»

Средства от благотворительного тиража «Русского лото» фонд «Память поколений» направит на оплату реабилитации ветеранов, услуг сиделок, покупку технических средств реабилитации, обновление медицинского оборудования. Итоговая сумма, которая будет переведена на благотворительность, станет известна во время трансляции 11 мая 2025 года в программе «У нас выигрывают!» на НТВ в 08:20 по местному времени.

В рамках сотрудничества с благотворительным фондом «Память поколений» крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» также поддержал проект фонда «Право на заботу», разместив его на фандрайзинговой платформе на сайте «Столото» в разделе «Добрые дела», чтобы любой желающий смог сделать пожертвование и помочь фонду оплатить услуги сиделок для ветеранов.

Также в фирменных точках продаж «Столото» можно получить значок «Красная гвоздика», сделав пожертвование в рамках одноименной благотворительной акции, организованной фондом. Вырученные средства направляются на медицинскую помощь ветеранам — на покупку современных слуховых аппаратов, удобных электрических кресел-колясок, ходунков, протезов, оплату операций и прохождения курсов реабилитации и другие медицинские нужды.

«Реализуя социальную миссию государственных лотерей, «Столото» в этом году проведет благотворительный тираж всеми любимой лотереи «Русское лото» к 80-летию Великой Победы. Участие в праздничном тираже лотереи «Русское лото» в честь Дня Победы станет еще одним поводом собраться с близкими, с благодарностью вспомнить героев и помочь ветеранам ВОВ, которые нуждаются в нашей поддержке и внимании», — отметила операционный директор по маркетингу «Столото» Варвара Басанович.

«Мы очень рады, что бизнес не остается равнодушным к участию в благотворительных акциях, направленных на помощь ветеранам Великой Отечественной войны. Собранные благодаря благотворительному тиражу «Русского лото» средства позволят нам улучшить качество жизни и медицинского обслуживания ветеранов. Мы благодарны «Столото» за сотрудничество и поддержку инициатив фонда, ведь с помощью фандрайзинговой платформы, фирменных точек «Столото» в благотворительные инициативы вовлекается еще больше людей. А в таком деле важен и нужен вклад каждого!» — сказала операционный директор фонда «Память поколений» Наталья Русакова.

«Русское лото»

Фонд «Память поколений» уже десять лет оказывает медицинскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны и других боевых действий. За это время благодаря работе фонда более 19 тысяч ветеранов по всей стране получили необходимую помощь: современные протезы, слуховые аппараты, высокотехнологичные коляски, а также возможность пройти лечение и реабилитацию в профильных медицинских учреждениях. Также фонд оказал поддержку 124 профильным учреждениям по всей стране, в которых проживают или проходят лечение ветераны.

Напомним, что с 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов Российской Федерации и Министерство спорта Российской Федерации, а проводятся они под надзором ФНС России. Организатором лотереи «Русское лото» является Министерство спорта Российской Федерации. Государственные лотереи, распространяемые «Столото», за счёт целевых отчислений являются значимым источником пополнения федерального бюджета Российской Федерации. Целевые отчисления от лотерейной деятельности используются для финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, таким образом внося существенный вклад в улучшение качества жизни россиян.

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