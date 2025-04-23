Екатеринбург, 23 апреля, 2025, 15:20 — ИА Регнум. В Екатеринбурге родители одной из школ пожаловались на массовое отравление детей. Об этом сообщает местное издание E1.RU.

Александр Кряжев/РИА Новости

«Много учеников лежит. У детей рвота. Родители подозревают обеды в школе. По сообщениям из чатов, в каждом классе — от пяти человек», — цитирует издание родителя одного из школьников.

Как утверждают авторы статьи, изначально информация об отравлении школьников появилась в родительских чатах в мессенджерах накануне вечером. Многие родители писали, что их детям стало плохо, а двоих учеников госпитализировали. По словам самих школьников, в столовой на обед им давали гречку с гуляшом со странным на вкус соусом.

В Роспотребнадзоре информацию о массовом отравлении пока не подтвердили.

«К текущему моменту из лечебных учреждений поступила информация о двух учащихся с признаками острой кишечной инфекции. В настоящее время специалисты уточняют обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В феврале в одной из школ Хабаровска произошла вспышка кишечной инфекции, в результате которой отравились 25 детей. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Как передавало ИА Регнум, в Казани 16 января 2025 года 12 школьников из детского центра «Дуслык» были госпитализированы с симптомами отравления. Следователи возбудили уголовное дело по данному факту.