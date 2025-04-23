Анкара, 23 апреля, 2025, 15:10 — ИА Регнум. В Стамбуле после сильного землетрясения начались перебои с мобильной связью и доступом в интернет. Об этом сообщили турецкие СМИ и группы в социальных сетях.

Urman Lionel/ABACA/ТАСС

Очевидцы отметили, что подземные толчки спровоцировали панику у жителей. Во время сейсмособытия в зданиях тряслись стены, качались люстры, двигалась мебель и ненадолго отключался свет.

Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил, что информации об обрушении зданий не поступало. Также медицинские учреждения не зафиксировали обращений от пострадавших граждан, связанных с землетрясением.

В минтрансе Турции заявили, что транспортная инфраструктура при землетрясении не пострадала. Никаких повреждений или неблагоприятных последствий сейсмособытия на автомагистралях, в аэропортах, поездах и в метрополитене не выявили.

Как передавало ИА Регнум, сильное землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Стамбуле 23 апреля. Подземные толчки начались около 12:50 мск и продолжались около 10–15 секунд. Они ощущались также в соседних провинциях. Очаг залегал на глубине почти 7 км под землёй.

Ерликая подтвердил данные о магнитуде землетрясения и также сообщил, что Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) и все команды соответствующих учреждений приступили к оценке ущерба.

После первого сейсмособытия последовало ещё одно, более слабое. Магнитуда второго землетрясения составила около 3,9–4,2. Его зафиксировали в районе Силиври Стамбула.