Ставрополь, 23 апреля, 2025, 15:05 — ИА Регнум. В Ставрополе состоялась торжественная церемония открытия Национального финала III Всероссийского проект-фестиваля «Российская школьная весна», который нацелен на поддержку молодёжного творчества.

Telegram/Владимир Владимиров

Данный проект-фестиваль является флагманским проектом «Движения первых» и Российского союза молодёжи, он входит в программу поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна» и реализуется совместно с правительством Ставропольского края и при поддержке Министерства просвещения РФ. С 2023 года национальный финал проекта ежегодно проходит в Ставрополе.

«Мы гордимся, что Ставрополье стало родиной, а затем и постоянной площадкой фестиваля «Российская школьная весна». Именно здесь, на Ставропольской земле, 19 лет назад зародилась эта замечательная традиция. А с 2023 года «Школьная весна» расправила крылья и стала всероссийским событием. Вместе с Российским Союзом Молодёжи и «Движением первых» стараемся сделать его ещё ярче, ещё интереснее. Этот год — особенный, год памяти и гордости. Мы отмечаем 80-летие Великой Победы и чтим защитников Отечества. И конечно, «Российская школьная весна» проходит под знаком этих великих событий. Чтобы каждый из нас помнил о героизме наших дедов и прадедов. Знал о подвигах тех ребят, которые сегодня сражаются за то, чтобы все мы могли жить в мире, свободно говорить на своем языке, развивать великую культуру нашей страны, гордиться ею. Приветствую участников и гостей, мы рады встречать молодых, талантливых ребят. Надеюсь, что Ставрополье покорит вас и вы захотите вернуться сюда снова. От всей души желаю участникам фестиваля ярких побед и незабываемых эмоций», — отметил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

В церемонии открытия приняли участие более 700 артистов. Фестиваль открылся яркой концертной программой: на сцену вышли российская исполнительница MGGORDEEVA, образцовый ансамбль танца «Радуга», ансамбль песни терских казаков «Наследие», балерины, студия кавказского танца «Горец», а также на ней выступили популярные исполнители Анет Сай, AKMAL`, RASA и GUMA.

В 2025 году фестиваль проходит под знаковым слоганом — «Весна Победы», посвящённым 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества в России. Было получено рекордное число заявок на участие, составившее более 35 тыс. (на 10 тыс. больше, чем в прошлом году).

«В этом году Всероссийский проект-фестиваль «Российская школьная весна» стал флагманским проектом «Движения первых». Это значит, что у каждого школьника, увлечённого творчеством, появились новые возможности реализовать свой потенциал в нашей стране. На национальном финале проекта в Ставрополе мы собрали 1500 ребят со всей России. Они будут соревноваться в девяти творческих направлениях и специальных номинациях. Убеждён, для многих фестиваль станет не только возможностью для самореализации, но и первым шагом в профессиональное творчество», — заявил председатель правления «Движения первых» Артур Орлов.

Итоги проект-фестиваля будут подведены 25 апреля на церемонии награждения, где объявят имена более 200 лауреатов. Кроме того, пройдет гала-концерт с участием победителей и объявлением обладателей Гран-при в каждом направлении.