Москва, 23 апреля, 2025, 14:53 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин предоставил российское гражданство помогавшей Донбассу немецкой антифашистке Лиане Килинч. Соответствующий указ главы государства был опубликован 23 апреля.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«B соответствии с пунктом «а» статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю: принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: (…) Килинч Лиане, родившаяся 2 августа 1972 года в Германии», — сказано в тексте указа.

Тем же указом российское гражданство было предоставлено ещё семи лицам, в том числе уроженцам Германии, Франции, Ирана, Сербии и Украины.

Килинч — председатель немецкого благотворительного фонда «Мост мира — помощь жертвам войны». Организация, в частности, помогала организовать отдых нескольких тысяч детей из ДНР и ЛНР, а также доставку в Донбасс нескольких десятков грузовиков с гуманитарной помощью.

Ранее Килинч получила в РФ политическое убежище. В Германии в её отношении было возбуждено уголовное дело. По словам Килинч, её подозревают в похищении детей, непризнании России страной-агрессором, обходе санкций и поставкам в Донбасс продукции двойного назначения.

Как передавало ИА Регнум, в августе 2024 года Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки иностранцам, разделяющим традиционные российские ценности. Согласно документу, граждане других государств могут обратиться с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание без учета утвержденной квоты и без подачи документа, подтверждающего владение русским языком.

15 апреля в ходе заседания президиума Госсовета Путин пообщался на немецком языке с гражданином Германии, который переехал в посёлок Доброград Владимирской области. Собеседник Путина попросил предоставить ему российское гражданство. Президент пообещал решить вопрос.

В декабре 2024 года в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека глава государства поручил проработать системные меры по репатриации россиян из недружественных стран. В марте сообщалось, что первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин подготовил законопроект о репатриации для внесения в парламент.