Москва, 23 апреля, 2025, 14:56 — ИА Регнум. В Сколково состоялась церемония вручения премии «Женщина года» по версии журнала FB. Премия объединила ярких представительниц бизнеса и искусства, которые меняют мир к лучшему и вдохновляют других.

Пресс-служба «Русской медиагруппы»

Певица, актриса, телеведущая и общественный деятель Елена Север получила награду премии в номинации «Кинопродюсер года». Так, Север выступила генеральным продюсером первого международного кинофестиваля «КиноБраво» и продюсером российской приключенческой экшен-драмы «Северный полюс» режиссера Александра Котта.

«Эта награда стала возможной благодаря картине «Северный полюс», где я выступила не только продюсером, но и исполнила одну из ролей», — рассказала Елена Север.

По её словам, фильм стал символичным в ее кинокарьере, так как она и её кинокомпания «Русский север» впервые сняли блокбастер. В основе этой ленты — легендарная история первого похода атомной подводной лодки К-3 и подвиг ее экипажа.

«Я посвящаю свою победу всем женщинам-коллегам, которые отдали фильму свой талант, свое терпение и свое мужество, когда оно было необходимо!» — сказала Север.

Пресс-служба «Русской медиагруппы» Елена Север

Премия «Женщина года» учреждена журналом FB, светским порталом о красоте, моде и стиле жизни, 10 лет назад как возможность рассказать о выдающихся женщинах как можно большей аудитории.