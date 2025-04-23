Стамбул, Турция, 23 апреля, 2025, 15:22 — ИА Регнум. Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш призвал учреждения и граждан страны быть готовыми к новому землетрясению, которое уже «на пороге», сообщило 23 апреля турецкое государственное информагентство Anadolu.

TASS /Zakariya Yahya/IMAGESLIVE via ZUMA

Ранее в этот же день турецкие СМИ сообщали, что в Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 6,2.

«Ожидаемое землетрясение в Стамбуле уже на пороге. Наши учреждения, наша нация, все мы должны быть готовы преодолеть возможное землетрясение с наименьшими потерями», — заявил Куртулмуш.

Как сообщалось ранее, подземные толчки в Стамбуле начались около 12:50 мск и продолжались около 10–15 секунд. Они ощущались и в соседних провинциях. Турецкие СМИ сообщили о панике в Стамбуле.

Очаг землетрясения находился на глубине почти 7 км. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая подтвердил данные о магнитуде землетрясения и сообщил, что Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и другие службы приступили к оценке ущерба.

Позднее в стамбульском районе Силиври произошло ещё одно, более слабое землетрясение — магнитудой около 3,9–4,2. Всего было зафиксировано десять афтершоков магнитудой от 3,1 до 4,9.

Как передавало ИА Регнум, 15 апреля сотрудники МЧС России завершили спасательную операцию в Мьянме, где в конце марта произошло мощное землетрясение. Они трудились в одном из самых пострадавших районов — в городе Мандалае и его окрестностях, где развернули полевой лагерь и аэромобильный госпиталь.

Российские врачи оказали помощь более чем 500 пациентам, в том числе 94 детям. Спасатели обследовали свыше 130 тыс. кв. м завалов. Авиация МЧС доставила в Мьянму 157,5 т гуманитарной помощи.