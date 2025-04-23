Нижний Новгород, 23 апреля, 2025, 14:48 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде передали врачам женщину с ее сыном, которые издевались над животными и хранили их тела в своей квартире. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Kelly Nanseva/unsplash

В Сети утверждают, что женщину зовут Галина Петрова и она является преподавателем одного из нижегородских университетов, а её сын — Андрей Петров, который когда-то баллотировался в депутаты.

По заявлениям зоозащитников, балкон семьи Петровых был завален останками животных, части тел которых были обнаружены в том числе и в баночках в холодильнике. Кроме того, утверждается, что при обыске в квартире также нашли ещё живых и истощённых кошек и собак. Сама Галина заявила, что эти животные принадлежат её сыну Андрею.

«Собеседник уточнил, что они пройдут психиатрическую экспертизу. По его словам, женщина работает в университете, кем именно — сейчас уточняется. Также проверяется информация из Сети, что у её сына есть психическое заболевание», — пишет издание.

Более того, по данным телеканала, на поведение Андрея уже жаловались соседи, однако точных деталей не приводилось. При обыске в его телефоне обнаружили фото мёртвых животных.

Как передавало ИА Регнум, в феврале на Бескудниковском бульваре в Москве в прицепе-автодоме в течение нескольких суток находились четыре собаки — дворняга, два алабая и бигль. Местные жители обратили внимание на вой собак, раздававшийся из заледеневшего автодома. Они сообщили о происходящем в прокуратуру.

В апреле МВД по Татарстану сообщило о жителе Набережных Челнов, который заманил собаку к себе в квартиру, зарезал и вынес окровавленный труп во двор. На улице в этот момент играли дети.