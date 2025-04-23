Краснодар, 23 апреля, 2025, 14:52 — ИА Регнум. Двое неизвестных расстреляли 46-летнего мужчину на улице Гидростроителей в Краснодаре, его госпитализировали с огнестрельными ранениями. Об этом сообщила пресс-служба краевого главка МВД в Telegram-канале.

Полиция Краснодара

Нападение произошло среди бела дня возле дома 21. Злоумышленники подбежали к мужчине и несколько раз выстрелили в него. Одна из пуль пробила заднее стекло припаркованного автомобиля.

«При осмотре места происшествия полицейские обнаружили семь стрелянных гильз и один патрон», — говорится в сообщении.

Проводится доследственная проверка. Устанавливаются мотивы покушения, подробности произошедшего, личности и местонахождение нападавших, добавили в МВД.

По информации Telegram-канала «112», потерпевшего зовут Михаил Омиадзе, он получил ранения конечностей. Нападавшие стреляли в него из пистолета.

Ранее ИА Регнум сообщало о других подобных нападениях. В посёлке близ Туапсе 11 апреля мужчина в костюме химзащиты расстрелял из ружья предпринимателя Арсена Наджаряна. В результате 55-летний бизнесмен погиб на месте. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

В конце марта возле придорожного кафе в поселке Мисайлово Ленинского городского округа Подмосковья был убит бизнесмен из Подольска Армен Варданян. По данным следствия, в предпринимателя трижды выстрелил 47-летний мужчина, конфликтовавший с ним из-за давнего долга.