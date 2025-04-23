Москва, 23 апреля, 2025, 14:30 — ИА Регнум. ГК «Основа» получила разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «UNO. Головинские пруды» на улице Михалковской в Москве. В пресс-службе компании уточнили, что в доме будет детский сад, а также дизайнерские общественные пространства.

Пресс-служба ГК «Основа»

По словам акционера и управляющего партнера ГК «Основа» Олега Колченко, ЖК «UNO. Головинские пруды» — это небольшой двухсекционный дом переменной этажности 24–28 этажей.

«Обе секции дома объединяет просторное лобби площадью более 200 метров, высотой потолков 4,2 м и большими панорамными окнами. Также на первом этаже предусмотрено 600 кв. м для детского сада на 50 мест. У нас уже достигнуты договоренности с эксплуатирующей организацией детского учреждения, и в самое ближайшее время мы приступим к отделочным работам в помещениях», — рассказал Колченко.

В детском саду ЖК «UNO. Головинские пруды» будет создано современное уютное и безопасное пространство, в основе интерьерных решений которого — тематика воды, что позволит обыграть близкое расположение жилого комплекса к каскаду Головинских прудов.

На придомовой огороженной территории комплекса созданы места для отдыха, детских игр и занятий спортом. Дворовое пространство сформировано двумя ярусами. На верхнем уровне установлен комплекс с местами для детских игр и спокойного досуга. Также здесь расположилась спортивная площадка для игры в баскетбол. На нижнем ярусе организованы прогулочная дорожка, площадка для игры в петанк и установлены скамейки. По всей территории двора смонтированы системы видеонаблюдения и освещения.

Кроме того, новый ЖК оснащен системой «умный дом» с возможностью общения с управляющей компанией, вызова мастера, системой контроля доступа, системой распознавания госзнаков авто при въезде в подземный паркинг, автоматической передачей показаний счетчиков и многим другим.

Этот ЖК стал вторым построенным и введенным в эксплуатацию проектом компании под брендом UNO, который предполагает формат монодомов.