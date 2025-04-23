Москва, 23 апреля, 2025, 14:34 — ИА Регнум. Водитель внедорожника попытался провезти в Россию более 150 единиц оружия. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

Zuma/TASS

Таможенники остановили автомобиль под управлением 26-летнего россиянина в зоне контроля пункта пропуска Верхний Ларс в Северной Осетии на границе с Грузией.

«В запасном колесе и под днищем машины инспекторы нашли 153 охолощенных пистолета с маркировкой RetауРТ23, Kuzey-911SX и Kuzey-911», ― говорится в сообщении ФТС в Telegram-канале.

Согласно заключению экспертизы, оружие оказалось гражданским. Его можно использовать только для подачи сигналов с применением патронов светошумового действия.

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Пистолеты и автомобиль изъяли. Водитель иномарки заявил, что не знал о тайнике. По словам мужчины, ранее он передавал транспортное средство в пользование третьим лицам. По факту нарушения было возбуждено административное дело по статье КоАП «Сокрытие товаров от таможенного контроля путём использования тайников». Молодому человеку грозит штраф до трёхкратного размера стоимости товаров с возможной конфискацией автомобиля и оружия.

В ФТС добавили, что изъятый товар оценивается примерно в 3,5 млн рублей.

Как передало ИА Регнум, 6 апреля белорусские таможенники задержали 580 кг взрывчатки, которую в малотоннажном грузовике Mercedes пытались провезти из Польши в Россию. Отмечалось, что это крупнейшая партия в истории республики.

При углублённом осмотре оказалось, что пустоты в полу и стенках фургона заполнены мягким материалом, который, согласно экспертизе, является мощным взрывчатым веществом. Водителя задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по статье о провозе взрывчатых веществ через границу (ч. 2 ст. 333-1 УК РБ). Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

В январе в одной из посылок в сортировочном центре в Новой Москве были найдены два пистолета и патроны. Боевое или охолощённое оружие находилось в коробке — не уточнялось.