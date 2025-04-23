Москва, 23 апреля, 2025, 14:27 — ИА Регнум. В Государственном Кремлёвском дворце в Москве состоялся юбилейный концерт хора Сретенского монастыря «Россия у нас одна». Выступление приурочено к 30-летию музыкального коллектива. Оно состоялось при поддержке компании «Роснефть».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Хор Сретенского монастыря выступил с концертом в Кремлевском дворце

Хор исполнил уникальные образцы духовной музыки, а также известные песни. Среди них — «Помолимся за родителей», «Надежда», «Я люблю тебя, жизнь», «Конь» и другие. В мероприятии приняли участие и другие музыканты и актеры, а также детский хор проекта «Белый пароход».

В этом году хор Сретенского монастыря представил новую музыкальную постановку «Великой Победе посвящается», подготовленную к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В основе постановки — реальные истории о судьбах героев, прошедших верстами войны от Москвы до Берлина. В программе — концерты в 24 городах в регионах присутствия «Роснефти». Гастрольный тур завершится 3 июля концертом в Сочи.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Хор Сретенского монастыря выступил с концертом в Кремлевском дворце

Хор Сретенского монастыря является одним из самых известных музыкальных коллективов России. Он обладает уникальной исполнительской манерой, которая позволяет по-новому услышать и прочувствовать музыку. Коллектив побывал уже более чем в 45 странах и выступал на самых знаменитых площадках.

«Роснефть» поддерживает хор с 2015 года. За это время коллектив с большим успехом провел множество концертных туров. Среди постановок прошлых лет — «Несвятые святые», «Романовы», «Россия: время, вперёд!», «Шедевры мировой культуры», «Жизнь», «Песни наших родителей».