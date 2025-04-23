Санкт-Петербург, 23 апреля, 2025, 14:20 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после убийства сотрудника полиции в Ленинградской области. Об этом 23 апреля сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Кингисеппским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)», — сказано в Telegram-канале ведомства.

Ранее 23 апреля официальный представитель МВД РФ Ирина Волк проинформировала, что инцидент произошел в городе Кингисеппе. Оперуполномоченный уголовного розыска Дмитрий Семеновых, находясь при исполнении служебных обязанностей, обратил внимание на прохожего, который был схож по приметам с разыскиваемым преступником.

При попытке задержания мужчина нанес сотруднику полиции смертельный удар ножом в шею, после чего покинул место происшествия. Для задержания преступника был оперативно поднят весь личный состав полиции Кингисеппского района.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3960910" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Кингисеппе преступник зарезал полицейского, который пытался его задержать.

На данный момент проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также местонахождение нападавшего. Расследование уголовного дела продолжается, добавили в пресс-службе СУ СК.

Как передавало ИА Регнум, 7 апреля подросток напал с ножом на сотрудников патрульно-постовой службы, находившихся на посту ДПС в городе Ачхой-Мартан. Один из сотрудников ППС, который получил тяжелые ранения во время нападения, скончался. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.