СК возбудил дело по факту убийства полицейского в Ленобласти
Санкт-Петербург, 23 апреля, 2025, 14:20 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после убийства сотрудника полиции в Ленинградской области. Об этом 23 апреля сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.
«Кингисеппским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)», — сказано в Telegram-канале ведомства.
Ранее 23 апреля официальный представитель МВД РФ Ирина Волк проинформировала, что инцидент произошел в городе Кингисеппе. Оперуполномоченный уголовного розыска Дмитрий Семеновых, находясь при исполнении служебных обязанностей, обратил внимание на прохожего, который был схож по приметам с разыскиваемым преступником.
При попытке задержания мужчина нанес сотруднику полиции смертельный удар ножом в шею, после чего покинул место происшествия. Для задержания преступника был оперативно поднят весь личный состав полиции Кингисеппского района.
На данный момент проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также местонахождение нападавшего. Расследование уголовного дела продолжается, добавили в пресс-службе СУ СК.
Как передавало ИА Регнум, 7 апреля подросток напал с ножом на сотрудников патрульно-постовой службы, находившихся на посту ДПС в городе Ачхой-Мартан. Один из сотрудников ППС, который получил тяжелые ранения во время нападения, скончался. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.