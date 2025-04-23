Нальчик, 23 апреля, 2025, 14:50 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии спасатели обнаружили тела двух погибших иностранных туристов, попросивших о помощи при попытке восхождения на Эльбрус. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

МЧС России. Кадр из видео

Ранее незарегистрированная иностранная группа запросила помощь при восхождении на Эльбрус на высоте около 5350 м. Они сообщали, что у двух членов группы началась горная болезнь. К ним выдвинулись отряды местных экстренных служб.

«Сотрудники МЧС России завершили поисково-спасательные работы на Эльбрусе. Обнаружены тела двух погибших. На месте работает Следственный комитет. Всего на место привлекались 16 спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России», — говорится в публикации ведомства.

Прибывшие на место спасатели сперва сообщили об одном погибшем, однако через несколько десятков минут было обнаружено тело второго.

Как передавало ИА Регнум, 8 октября 2024 года два российских альпиниста погибли при восхождении на гору Казбек в Грузии. По предварительной версии, альпинисты погибли при падении с высоты из-за обрыва троса. Их тела доставили вниз на вертолёте.