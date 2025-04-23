Москва, 23 апреля, 2025, 14:28 — ИА Регнум. Россия не считает ультиматумом слова вице-президента США Джей Ди Вэнса о возможном выходе Вашингтона из переговоров по Украине. Об этом 23 апреля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Дмитрий Песков

Вэнс ранее отметил, что Вашингтон направил Москве и Киеву «очень чёткие» предложения по завершению конфликта и, если они их не примут, США выйдут из переговорного процесса.

«Нет, [не считаем ультиматумом]. США продолжают свои посреднические усилия. Безусловно, мы приветствуем эти посреднические усилия. Также мы продолжаем наши контакты. Безусловно, вокруг урегулирования очень много нюансов, которые нужно обговаривать. Эта работа продолжается», — сказал Песков.

Днём ранее Песков призвал не ждать урегулирования на Украине в ближайшее время, поскольку вопрос является сложным и носит комплексный характер. Пресс-секретарь президента также напомнил, что киевский режим так ничего и не сделал для снятия собственного запрета на переговоры с Москвой.

Как передавало ИА Регнум, спецпосланник президента США Кит Келлог, комментируя возможный выход Вашингтона из переговоров на Украине, ранее отметил, что в мире много событий, в которые США «необходимо вовлекаться», а украинский кризис идёт «чересчур долго».

Газета The New York Post ранее сообщала, что президент США Дональд Трамп 22 апреля пообещал в течение трёх дней раскрыть подробности своего плана по урегулированию конфликта на Украине. По этим данным, план может включать развёртывание на Украине европейских военных сил, признание Украиной Крыма частью России и отказ киевского режима от идеи вступления в НАТО.

Позднее западные СМИ проинформировали, что из-за отказа Киева от признания Крыма российским глава Госдепа США Марко Рубио отменил поездку в Лондон, где должно было пройти совещание по обсуждению условий мирного соглашения.

Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что для урегулирования конфликта необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав России. Кроме того, глава государства указывал, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО и обеспечить на подконтрольной территории соблюдение прав и свобод русскоязычных граждан.