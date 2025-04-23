Париж, 23 апреля, 2025, 14:21 — ИА Регнум. Вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал сделать финальные шаги к урегулированию украинского конфликта и заморозить бои на текущих границах. Соответствующее заявление политик сделал в ходе визита в Индию, после экскурсии по Тадж-Махалу.

Manish Swarup/AP/TASS Вице-президент США Джей Ди Вэнс

Он отметил, что боевые действия необходимо будет заморозить по линии боевого соприкосновения, в результате чего обеим сторонам придётся отказаться от части территорий.

«Хотя граница, возможно, и не станет такой же линией фронта, как сейчас, для прекращения убийств обеим сторонам необходимо сложить оружие и заморозить боевые действия», — приводит слова Вэнса агентство Bloomberg.

Вице-президент также подчеркнул, что США выйдут из переговорного процесса, если соответствующие договорённости не будут достигнуты.

18 апреля агентство Bloomberg также сообщало, что перешедшие под контроль России территории останутся за Москвой согласно плану Вашингтона по урегулированию украинского конфликта. Отмечалось, что этот план фактически заморозит боевые действия. Кроме того, стремление Киева вступить в НАТО также не будет обсуждаться.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал аккуратно относиться к вбросам по теме урегулирования на Украине. По его словам, работа ведётся в дискретном режиме и должна вестись в режиме тишины.

Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что РФ стремится именно к долгосрочному урегулированию конфликта на Украине, а не временной заморозке боевых действий, поэтому для начала нужно ликвидировать его первопричины.

Во-первых, необходим вывод украинских формирований с территории новых российских регионов, а также их официальное признание в составе России, указывал российский лидер. Кроме того, Украина должна отказаться от вступления в НАТО, а на контролируемой ею территории должны обеспечить права русскоязычных граждан. Также необходимо отменить западные санкции против России, подчёркивал президент.