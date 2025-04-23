Москва, 23 апреля, 2025, 14:13 — ИА Регнум. Европейская поддержка стоит за упорным и неослабевающим стремлением главы киевского режима Владимира Зеленского сорвать мирное урегулирование конфликта на Украине. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в Telegram-канале.

Global Look Press/Pool/Ukrainian Presidentia

По его словам, Зеленский стоит на авансцене, а из-за кулис им руководят президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и их союзники. Эти политики ведут типичную двойную игру, уверен сенатор.

«Заявления Зеленского, включая последнее по Крыму, это согласованная с Европой позиция. Через него европейцы, заверяющие, что поддерживают стремление Трампа к миру, срывают любые усилия в этом направлении», — написал Пушков.

Макрон, Стармер и компания, добавил он, обещают Киеву сколь угодно долгую поддержку, ракеты и финансирование, только бы он продолжал боевые действия.

Сенатор посоветовал президенту США Дональду Трампу, который заявляет о стремлении добиться мира, «зайти с европейского угла» и действовать решительнее, чем прежде. Если американская администрация решит проблему сопротивления европейцев, будет решена и проблема неуступчивости Зеленского, констатировал он.

Газета The New York Post сообщила 21 апреля, что президент США Дональд Трамп пообещал в течение трёх дней раскрыть подробности своего плана по урегулированию конфликта на Украине. По информации издания, план может включать развёртывание на Украине европейских военных сил, признание российского Крыма и отказ киевского режима от идеи вступления в НАТО.

Позднее западные СМИ проинформировали, что из-за отказа Киева от признания Крыма российским глава Госдепа США Марко Рубио отменил поездку в Лондон, где должно было пройти совещание по обсуждению условий мирного соглашения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что переговоры с участием Рубио, представителей стран Евросоюза и Украины в Лондоне не состоялись из-за разных позиций сторон по некоторым вопросам.