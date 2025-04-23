Владивосток, 23 апреля, 2025, 14:06 — ИА Регнум. В Приморье местные жители пожаловались на пенсионера, включающего гимн Украины перед местными жителями, в том числе родственниками бойцов СВО. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Как утверждает местный Telegram-канал, 73-летний Виктор известен всему Михайловскому району Приморья тем, что «врубает» гимн Украины соседям, а в случае конфликтов просто переезжает в другое село. Пенсионер выносит колонку на улицу и на всю громкость включает украинский гимн, а также выкрикивает лозунги. Свидетелями происходящего становятся селяне, среди которых есть матери не вернувшихся с СВО бойцов.

Более того, утверждают авторы видео, это не первое село, где отметился пенсионер — в Горном он обзывал людей бандеровцами.

На него писали коллективные жалобы и властям, и в прокуратуру, но Виктор только менял место жительства. Сейчас он в полиции, сотрудники начали проверку.

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