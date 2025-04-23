Вашингтон, 23 апреля, 2025, 14:36 — ИА Регнум. Американская актриса Софи Найвайд, с детства снимавшаяся в фильмах и сериалах, умерла в возрасте 24 лет. Об этом сообщило издание People со ссылкой на некролог, опубликованный родственниками актрисы.

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«Софи была любимой дочерью, внучкой, сестрой, подругой и тётей. Творческая, спортивная и мудрая не по годам Софи многого добилась за то время, что танцевала на земле (в буквальном смысле — она танцевала, когда двигалась!)» — отметили в её семье.

Софи скончалась 14 апреля. Большую часть жизни она провела в штате Вермонт, где родилась, и Нью-Йорке.

Причина смерти актрисы не называется. Вместе с тем указано, что Софи безуспешно пытались помочь её близкие, а также психотерапевты, сотрудники правоохранительных органов и другие люди.

«Она лечилась самостоятельно, чтобы справиться со всеми травмами и стыдом, которые хранила в себе, и это привело к её смерти. Она неоднократно говорила, что преодолеет это сама, и была вынуждена отказаться от лечения, которое могло бы спасти ей жизнь», — говорится в материале.

Были те, кто часто пользовался в своих интересах добротой и доверчивостью Софи, также сказано в некрологе. Родственники актрисы попросили тех, кто хочет почтить её память, направить пожертвование организации RAINN по борьбе с сексуальным насилием в США.

Софи Найвайд родилась 8 июля 2000 года. Ребёнком она снялась в полицейском сериале «Закон и порядок», после чего в 2006 году исполнила одну из главных ролей в мелодраме «Белла». Всего на её счету больше десяти проектов, в числе которых «Мамонт», «Невидимый знак», «Тени и ложь», а также библейская эпопея «Ной». В последний раз актриса появилась на экране в 2015 году в реалити-шоу «Что бы вы сделали?».