Москва, 23 апреля, 2025, 13:51 — ИА Регнум. Переговоры между госсекретарем США Марко Рубио, представителями стран Евросоюза и Украины в Лондоне не состоялись из-за разных позиций сторон по некоторым вопросам. Об этом 23 апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

EPA/WILL OLIVER/TASS Госсекретарь США Марко Рубио

«Насколько мы понимаем, пока не удалось сблизить позиции по каким-то вопросам, и поэтому эта встреча сейчас не состоялась», — пояснил представитель Кремля.

По его мнению, встреча по Украине в Лондоне была необходима Соединенным Штатам Америки для того, чтобы продолжить шаги по урегулированию конфликта.

Как передавало ИА Регнум, министры иностранных дел Великобритании, Франции, Германии и Украины отменили встречу в Лондоне, которая была запланирована на 23 апреля. Телеканал Sky News сообщил, что вместо этой встречи обсуждение пройдёт на уровне представителей пяти стран, но рангом ниже.

В МИД Британии подтвердили, что переговоры по украинскому урегулированию с участием министров отложены. В ведомстве отметили, что переговоры на уровне официальных представителей стран будут продолжаться, однако они закрыты для прессы. В британском внешнеполитическом ведомстве добавили, что встреча состоится на уровне экспертов.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс позднее подтвердила, что переговоры в Лондоне по урегулированию конфликта на Украине пройдут без участия Рубио из-за его занятости. Вместо него во встрече будет участвовать спецпредставитель по Украине и России Кит Келлог.