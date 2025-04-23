Курск, 23 апреля, 2025, 13:45 — ИА Регнум. ВСУ в минувшие сутки потеряли в Курской области более 170 военных, а также более двух десятков единиц вооружения и техники, в том числе 11 пунктов управления беспилотниками. Об этом 23 апреля сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Уничтожены боевая машина пехоты «Bradley» производства США, боевая бронированная машина, шесть самоходных артиллерийских установок и орудий полевой артиллерии, два миномёта, шесть автомобилей, бронированная ремонтно-эвакуационная машина, а также 11 пунктов управления БпЛА и два склада боеприпасов», — сказано в сообщении.

Всего за время ведения боевых действий на данном направлении потери ВСУ составили более 75,7 тыс. человек, также противник лишился нескольких тысяч единиц техники и вооружений, в том числе 412 танков, 337 боевых машин пехоты и 311 бронетранспортёров.

Как передавало ИА Регнум, ранее 23 апреля источник в группировке войск ВС РФ «Север» со ссылкой на данные радиоперехвата сообщил, что бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ самовольно оставили позиции в районе села Олешня в Курской области. По этим данным, украинские бойцы заявляли, что не понимают, ради чего они должны жертвовать своими жизнями в Курской области. Об освобождении Олешни стало известно 19 апреля.

15 марта представитель силовых структур рассказал, что бойцы ВСУ, находящиеся на территории Курской области, пытаются покинуть регион и не попасть в плен, переодеваясь в форму российской армии. По словам источника, жители региона активно помогают российским военным и сообщают им о местах нахождения украинских бойцов.

19 апреля начальник Генштаба ВС РФ генерал Валерий Герасимов доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину, что армия России заканчивает зачистку территории монастыря в селе Горналь в Курской области. Герасимов сообщил, что ВС РФ уже освободили 99,5% региона, около 1,26 тыс. кв. км.