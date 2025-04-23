Москва, 23 апреля, 2025, 13:44 — ИА Регнум. Страйкбольную гранату в гостинице «Восход» на Алтуфьевском шоссе в Москве взорвал 22-летний боец поп-ММА Алим Орков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

РИА Новости/Илья Наймушин

«Страйкбольную гранату взорвал боец поп-ММА Алим Орков. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям о хулиганстве и применении насилия в отношении представителя власти», — цитирует агентство слова собеседника.

По его словам, в одном из номеров гостиницы проживала чиновница. Другие подробности инцидента не приводятся. Задержанному может грозить до десяти лет лишения свободы.

Об инциденте стало известно 21 апреля. Тогда агентство сообщало, что неизвестный взорвал страйкбольное пиротехническое изделие в одном из зданий на Алтуфьевском шоссе, а потом скрылся. Обошлось без пострадавших. Правоохранители оперативно задержали виновника, который, по их словам, «был не в себе».