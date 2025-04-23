Санкт-Петербург, 23 апреля, 2025, 13:40 — ИА Регнум. Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту драки учителя с учеником в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Екатерина Штукина/РИА Новости Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

«Председатель Следственного комитета поручил возбудить уголовное дело по факту происшествия с участием несовершеннолетнего мигранта в Санкт-Петербурге. В СМИ и соцмедиа сообщается, что в Санкт-Петербурге ученик-мигрант подрался с учителем», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Следственные органы по региону организовали процессуальную проверку по факту произошедшего по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Бастрыкин также затребовал доклад от исполняющего обязанности руководителя ГСУ СК Олега Бобкова.

Инцидент произошел 17 апреля. По данным «Фонтанки», девятиклассник и учитель математики школы № 338 Невского района подрались на остановке возле учебного заведения. Мать подростка написала заявление в полицию, заявив, что зачинщиком был именно педагог.

Утверждается, что конфликт произошел из-за оставленного беспорядка в классе. На предоставленном видео после словесной перепалки с участием подростковых голосов человек с мужским взрослым голосом произносит: «Мигрант качает права». После уроков школьник и учитель математики должны были обсудить ситуацию вместе с директором школы, однако, как утверждает мать подростка, педагог собрал вещи и сбежал из школы и уже на остановке рядом со школой и произошла драка.

Как передавало ИА Регнум, в феврале 2024 года в городе Асбесте Свердловской области учительница 27 раз уколола циркулем ученика второго класса. Педагог вышла из себя после того, как школьник поссорился с девочкой и случайно поцарапал её руку. Преподавательница объяснила свои действия словами «дала волю эмоциям» и заявила, что ударила по руке мальчика шесть раз. Позднее отец насчитал у пострадавшего сына 27 колотых ран. По его словам, так женщина решила проучить ребенка.

Ранеепрокуратура этого же региона начала проверку после появления в СМИ информации о том, что в коррекционной школе № 1 в Новоуральске учитель во время урока ударил девочку-инвалида. Ранее местные СМИ опубликовали видеозапись инцидента.