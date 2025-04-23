Москва, 23 апреля, 2025, 13:27 — ИА Регнум. В Москве в 2024 году обустроили удобные подъездные дороги к 23 жилым домам, построенным по программе реновации. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков.

Валерий Мельников/РИА Новости

«Проведены работы по расширению подъездных дорог к 23 домам, которые построены в рамках программы реновации. На востоке столицы было обустроено семь таких дорог, в Южном административном округе — четыре, по три — в САО и ЮВАО, по две — в ЮЗАО и СЗАО, по одной — в СВАО и ЗАО», — отметил Пётр Бирюков.

Заместитель мэра пояснил, что спроектированные более 60 лет назад дворовые территории в большинстве случаев не приспособлены для проезда строительной и современной пожарной техники. «Обустройство новых дорог на начальном этапе помогает решить этот вопрос, а затем они интегрируются в транспортную систему района», — отметил он.

В прошлом году было расширено 12,6 километра подъездных дорог общей площадью 75,6 тыс. квадратных метров и оборудовано почти 33 тыс. кв. м тротуаров. При обустройстве подъездных путей установили около 150 фонарей с энергоэффективными светильниками, а воздушные линии перенесли в кабельную канализацию.