Верхняя Пышма, Свердловская область, 23 апреля, 2025, 13:38 — ИА Регнум. В городе Верхняя Пышма Свердловской области женщине с двумя детьми отказали в региональной выплате за гибель мужа на СВО. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Управлением соцполитики №23 членам семьи мужчины необоснованно дважды отказано в назначении региональной выплаты по причине неподтверждения факта гибели во время несения военной службы», — цитирует агентство сообщение ведомства.

Уточняется, что семье отказывались перечислять 1,5 миллиона рублей при том, что в представленных документах была справка военкомата об участии мужчины в СВО.

После того как к делу подключилась прокуратура, внеся представление руководителю управления соцполитики №23, женщине и ее детям все же направили положенную выплату по 500 тыс. рублей на каждого члена семьи.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Челябинске чиновники отказали в выплатах участнику специальной военной операции Андрею Щербакову из-за того, что он не был отобран региональным пунктом отбора на военную службу, а подписал контракт с Минобороны напрямую.

26 января президент России Владимир Путин поручил правительству внести в нормативные правовые акты изменения, которые позволят признать участников спецоперации ветеранами боевых действий вне зависимости от наличия контракта.