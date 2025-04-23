Москва, 23 апреля, 2025, 13:24 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили над Татарстаном украинский дрон. Об этом сообщили в Минобороны России.

Иван Шилов ИА Регнум

«23 апреля около 12:20 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Республики Татарстан», ― говорится в сообщении в Telegram-канале оборонного ведомства.

О разрушениях и пострадавших власти региона не сообщали.

Как передавало ИА Регнум, за ночь 23 апреля средства противовоздушной обороны уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над семью российскими регионами. Три дрона сбили в Тульской области. По два беспилотника ВСУ поразили над Белгородской и Курской областями. Ещё четыре БПЛА обезвредили над Крымом, Брянской, Калужской и Орловской областями.

Утром 23 апреля в хуторе Шаховка Белгородской области ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство на частный дом. В результате мирная жительница получила ранения.

По данным Минобороны РФ, за всё время пасхального перемирия в период с 18:00 мск 19 апреля по 00:00 мск 21 апреля ВСУ предприняли шесть попыток атак, применили 90 БПЛА самолётного типа, из которых восемь — вне зоны СВО. Противник совершил 1404 обстрела из арторудий, РСЗО и минометов, а также нанёс 3316 ударов с использованием квадрокоптеров по позициям российских войск.