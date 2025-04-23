Стамбул, Турция, 23 апреля, 2025, 13:20 — ИА Регнум. В Стамбуле произошло сильное землетрясение магнитудой 6,2. Об этом сообщило турецкое издание Yeni Safak.

Сергей Савостьянов/ТАСС

В публикации указано, что толчки начались около 12:50 мск и продолжались около 10-15 секунд. Подземные толчки, которые ощущались также в соседних провинциях, спровоцировали панику в городе. По данным издания, это землетрясение произошло на глубине почти 7 км под землёй.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая подтвердил данные о магнитуде землетрясения и также сообщил, что Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) и все команды соответствующих учреждений приступили к оценке ущерба.

Также сообщалось, что затем случилось ещё одно, более слабое землетрясение магнитудой около 3,9-4,2. Оно было зафиксировано в районе Силиври Стамбула.

Подробности о погибших и пострадавших не приводятся.

Как передавало ИА Регнум, 28 марта в Мьянме произошло землетрясение, магнитуда которого, по разным оценкам, составила от 7,7 до 7,9. Его эпицентр находился около города Мандалая в округе Сикайн, второго по величине города в стране. Число погибших в результате землетрясения в Мьянме превысило 3,7 тыс. человек.

По распоряжению президента РФ Владимира Путина в республику направили специалистов МЧС, которые вели там спасательные операции в круглосуточном режиме.