Москва, 23 апреля, 2025, 12:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил ускорить производство робототехнических и боевых лазерных комплексов для нужд ВС РФ.

РИА Новости/Министерство обороны РФ

«Следует максимально учитывать глобальные тенденции развития военных технологий, то есть прогнозировать и понимать, какими могут быть потенциальные вооружённые конфликты будущего, а будущее стремительно приближается. И движение-то всё быстрее и быстрее, скорости этих изменений нарастают. Важно также ускорить производство робототехнических комплексов различного назначения и различного базирования. Особое внимание уделить безэкипажным катерам, другим морским системам», — отметил российский лидер в ходе выступления на заседании Военно-промышленной комиссии.

Другой актуальной задачей Путин назвал развитие лазерных комплексов, способных поражать различные цели, в частности беспилотники, а в перспективе — и другую военную технику: самолёты, ракеты и прочее. По словам главы государства, в данной сфере у России есть определённые практические наработки, а также уже имеются изготовленные комплексы. Однако нужно двигаться быстрее на этих самых современных, востребованных, перспективных направлениях, добавил президент.

Как передавало ИА Регнум, 8 апреля министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что в 2025 году планируется значительно нарастить поставки наземных робототехнических комплексов в ВС России. По его словам, в настоящее время в каждой группировке войск ВС РФ налажено собственное производство наземных роботов.

Глава оборонного ведомства также добавил, что необходимо обеспечить регулярный анализ опыта боевого применения наземных роботов, а также на его основе сформировать механизм корректировки тактико-технических требований к изделиям и описать тактику эффективного использования наземных роботов в комплексе с другими беспилотными системами по единому плану.