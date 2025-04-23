Москва, 23 апреля, 2025, 12:57 — ИА Регнум. Возможности применения искусственного интеллекта (ИИ) в военном деле колоссальные. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.

Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости Владимир Путин на заседании военно-промышленной комиссии

«Мы все говорим про искусственный интеллект — это стало модным, без этого ни одно совещание ни в одной области не обходится, — но вы должны понимать это, да, собственно, все и понимают, что возможности использования искусственного интеллекта являются колоссальными», — отметил Путин.

По его словам, именно тот, кто быстрее начнёт осваивать эти технологии, в данном случае в военном деле, «у того будут огромные преимущества на поле боя» и об этом «никогда не нужно забывать».

«И, конечно, следует активизировать выпуск и использование защищённых отечественных программных продуктов и разработок в области искусственного интеллекта для их применения в комплексных автоматизированных системах военного управления», — сказал российский лидер.

В ходе заседания ВПК президент также поручил ускорить производство робототехнических и боевых лазерных комплексов для нужд ВС РФ.

Как передавало ИА Регнум, в конце декабря 2024 года посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов заявил, что ВС РФ стали применять беспилотники с ИИ. По его словам, российские военные начали оснащать БПЛА возможностью распознавать цели даже при отключении от Сети, поэтому, если беспилотники летят в автономном режиме, они всё равно могут распознавать объект. Посол посетовал на то, что такие модернизированные беспилотники труднее заглушить с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

Ранее командир российского подразделения БПЛА с позывным Печорин рассказал, что у них есть новый беспилотник «Молния», система наблюдения которого оснащена ИИ. Этот тип вооружения уже использовали при освобождении Красногоровки и двух посёлков.