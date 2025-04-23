Москва, 23 апреля, 2025, 12:56 — ИА Регнум. В российских войсках до сих пор не хватает средств поражения, в частности FPV-дронов. Об этом 23 апреля на заседании Военно-промышленной комиссии РФ заявил президент России Владимир Путин.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Знаю прекрасно, и здесь многие, участвующие в нашем сегодняшнем совещании, знают это не хуже, чем я: этих средств поражения (FPV-дронов. — Прим. ред.) не хватает до сих пор. Не хватает. Знаю про усилия, которые предпринимаются Министерством обороны, министром предпринимаются, предприятиями промышленности. Планы есть, работа идёт ежедневно на самом деле», ― отметил глава государства.

При этом он выразил уверенность, что все планы по наращиванию выпуска беспилотников будут выполнены.

«Их очень ждут на линии боевого соприкосновения. По сути дела, это на сегодняшний день является одним из серьёзных факторов боевого успеха», ― пояснил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что обеспечение вооружениями российский войск в зоне проведения специальной военной операции является безусловным приоритетом.

Как передавало ИА Регнум, Путин сообщил, что в прошлом году практически все оборонные предприятия выполнили задания гособоронзаказа в полном объёме, качественно и в срок. При этом, по словам главы государства, по некоторым видам вооружений — с опережением графика.

Кроме того, более чем в два раза увеличился выпуск средств поражения, систем связи, разведки и радиоэлектронной борьбы. Войска получили свыше 4 тыс. единиц бронетанкового вооружения, 180 боевых самолётов и вертолётов. Также в войска поставили свыше 1,5 млн беспилотников разных типов, в том числе ежедневно на передовую направлялось около 4 тыс. дронов, управляемых по так называемой системе FPV (виртуальной реальности).

В апреле российский лидер потребовал интегрировать все беспилотники в единый разведывательный комплекс РФ. Необходима тесная интеграция всех систем морской разведки, беспилотных и спутниковых, отметил глава государства. Путин отметил, что разработка и выпуск отечественных беспилотных, авиационных систем корабельного базирования и морских робототехнических комплексов, а также их серийное производство принципиально важны для качественного развития флота.