Москва, 23 апреля, 2025, 12:54 — ИА Регнум. Российские войска в 2024 году получили более 1,5 млн беспилотников разных типов и свыше 400 тыс. единиц бронетанковой техники. Об этом 23 апреля сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

«Поставлено более 1,5 млн беспилотников разных типов, в том числе ежедневно на передовую направлялось около 4 тыс. дронов, управляемых по так называемой системе FPV — виртуальной реальности», — сказал президент.

Глава государства отметил: FPV-дроны являются серьезным фактором боевого успеха. Он также проинформировал, что войскам еще не хватает таких дронов, однако их производство будет наращиваться.

По словам российского лидера, в 2024 году вдвое увеличился выпуск средств поражения, систем связи, разведки, а также радиоэлектронной борьбы. Кроме того, Путин поручил ускорить работу над созданием перспективных вооружений, в частности, беспилотных систем.

21 марта Путин поручил правительству добиться технологического лидерства в сфере беспилотных летательных аппаратов к 2030 году. 19 февраля президент РФ в ходе совещания на базе научно-производственного предприятия «Радар ммс» в Санкт-Петербурге призвал активно развивать производство как военных, так и гражданских беспилотников.

Как передавало ИА Регнум, 19 сентября 2024 года на заседании военно-промышленной комиссии по развитию беспилотных авиационных систем спецназначения глава государства отметил, что опыт СВО подтвердил эффективность многоцелевого использования беспилотных систем.

По словам Путина, массовое производство беспилотников наряду с крупными компаниями и концернами налаживают организации так называемого народного оборонно-промышленного комплекса, при этом их продукция зачастую не уступает по надежности и эффективности применения крупным предприятиям.