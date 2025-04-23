Москва, 23 апреля, 2025, 12:53 — ИА Регнум. FPV-дроны являются наиболее серьёзным фактором боевого успеха. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии в Кремле.

Алексей Коновалов/ТАСС

Он отметил, что в 2024 году войска получили более 1,5 млн беспилотников разных типов. Каждый день на передовую поступало около 4 тыс. FPV-дронов — аппаратов, управляемых по системе виртуальной реальности.

Однако, добавил президент, этих средств поражения до сих пор не хватает. Министерство обороны, промышленные предприятия предпринимают усилия, работа идёт ежедневно. Он выразил надежду, что все планы по наращиванию производства таких дронов будут выполнены.

«Их очень ждут на линии боевого соприкосновения. По сути дела, это на сегодняшний день является одним из таких серьёзных факторов боевого успеха», — подчеркнул Путин.

Россия, по его словам, быстро улучшает вооружения с учётом опыта специальной военной операции.

Как сообщало ИА Регнум, 19 сентября 2024 года на заседании военно-промышленной комиссии по развитию беспилотных авиационных систем спецназначения Путин отметил, что спецоперация подтвердила эффективность многоцелевого использования беспилотных систем. По его словам, массовое производство беспилотников наряду с крупными компаниями и концернами налаживают организации так называемого народного оборонно-промышленного комплекса, при этом их продукция зачастую не уступает по надёжности и эффективности применения крупным предприятиям.

Глава государства добавил, что следует помогать организациям народного ОПК запускать свои разработки в производство и снимать любые препятствия, которые тормозят поставки беспилотников в войска.