Москва, 23 апреля, 2025, 12:52 — ИА Регнум. Все армии мира и производители вооружения изучают российский опыт ведения специальной военной операции. Об этом в среду, 23 апреля, заявил президент РФ Владимир Путин.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Сегодня наш опыт ведения специальной военной операции — как в части тактики, так и технического развития оружия — изучают, без всякого преувеличения, все армии мира, лидеры глобальной отрасли вооружений, высокотехнологичные компании», — отметил президент на заседании Военно-промышленной комиссии.

Россия должна быть в этой сфере на шаг впереди остальных — это неоднократно получалось в последнее время и должно получаться в будущем, подчеркнул Путин.

В ходе заседания комиссии глава государства также отметил, что в 2024 году почти все предприятия ОПК выполнили гособоронзаказ вовремя, в полном объёме и качественно. Президент заявил, что в войска было поставлено более 1,5 млн беспилотников, при этом российской армии не хватает FPV-дронов, и их производство будет наращено.

Путин подчеркнул, что Россия быстро улучшает вооружения с учётом опыта проведения СВО. Он поставил задачу ускорить производство робототехники и боевых лазеров для нужд армии.

Как передавало ИА Регнум, ранее руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заявил, что по боеспособности российская армия превосходит все остальные. Эксперт отметил, что Россия обладает наибольшим ядерным потенциалом и самыми мощными и быстрыми комплексами доставки, а если говорить о неядерном конфликте, то РФ и здесь на первом месте, так как её армия получила боевой опыт в ходе проведения спецоперации.