Тамбов, 23 апреля, 2025, 12:57 — ИА Регнум. В Мичуринске Тамбовской области автомобиль врезался в толпу людей на пешеходном переходе, после чего вылетел на тротуар. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

прокуратура Тамбовской области

«На улице Интернациональной города Мичуринска 35-летний водитель легкового автомобиля совершил наезд на группу людей, переходивших дорогу по пешеходному переходу», — говорится в сообщении ведомства.

В результате инцидента пострадали четыре человека, в их числе 17-летняя девушка. Все пострадавшие с различными телесными повреждениями были госпитализированы в медицинские учреждения.

СК РФ по региону возбудил уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения). Следователи продолжают работу на месте происшествия.

Как передавало ИА Регнум, 19 марта легковой автомобиль Lexus 19 марта на высокой скорости снес пешехода, решившего перебежать дорогу в неположенном месте у Щелковского автовокзала в Москве.

Ранее вечером 15 марта около остановки на Кожевнической улице в центре Москвы произошло столкновение двух легковых автомобилей, один из которых отбросило в сторону пешеходов. В результате произошедшего пострадали шесть человек, двое из которых дети. Сбивший пешеходов водитель BMW был пьян.