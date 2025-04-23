Москва, 23 апреля, 2025, 12:49 — ИА Регнум. В 2024 году почти все предприятия ОПК выполнили гособоронзаказ в полном объёме, качественно и в срок, а по некоторым видам вооружений — и с опережением графика, заявил 23 апреля на заседании Военно-промышленной комиссии президент Владимир Путин. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

«Более чем вдвое увеличился выпуск средств поражения, систем связи, разведки и радиоэлектронной борьбы. Войска получили свыше 4000 единиц бронетанкового вооружения, 180 боевых самолётов и вертолётов», — сообщил Путин.

Кроме того, глава государства рассказал, что в 2024 году в войска было поставлено более 1,5 млн беспилотников разных типов. Ежедневно на передовую направлялось около 4 тыс. дронов, управляемых по системе FPV (виртуальной реальности), отметил президент.

В ходе заседания комиссии глава государства также отметил, что российской армии не хватает FPV-дронов и их производство будет наращено. Кроме того, президент поставил задачу ускорить производство робототехники и боевых лазеров для нужд армии.

Путин также подчеркнул, что Россия быстро улучшает вооружения с учётом опыта проведения СВО, а все армии мира изучают этот российский опыт.

Как передавало ИА Регнум, в мае 2024 года президент призвал продолжать наращивать ритмичное обеспечение армии России современным высокотехнологичным оружием и техникой, в том числе беспилотными авиационными и наземными комплексами, высокоточными средствами поражения, средствами радиоэлектронной борьбы, системами контрбатарейной борьбы и различными видами связи.

В марте глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов отметил, что Россия в зоне спецоперации имеет дело с хорошо оснащённым противником. Он подчеркнул, что фактически против России действуют более 50 стран, в числе которых ведущие западные державы. Чемезов отметил, что работа с трофейными образцами из зоны СВО помогает совершенствовать отечественную продукцию, повышать защищённость машин и мощь средств поражения.