Санкт-Петербург, 23 апреля, 2025, 12:42 — ИА Регнум. В Ленинградской области неизвестный нанес смертельный удар ножом в шею полицейскому. Об этом 23 апреля сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Сегодня в 11:30 у дома 22 по проспекту Карла Маркса в Кингисеппе 24-летний оперуполномоченный уголовного розыска Дмитрий Семеновых, находясь при исполнении служебных обязанностей, обратил внимание на прохожего, который был схож по приметам с лицом, разыскиваемым за совершение противоправных действий», — написала Волк в Telegram-канале.

При попытке задержания мужчина нанес сотруднику полиции смертельный удар ножом в шею, после чего покинул место происшествия. Для задержания преступника был оперативно поднят весь личный состав полиции Кингисеппского района. Ориентировку на нападавшего передали в полицию соседних районов, следует из публикации.

На место нападения выехало руководство ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Приняты все необходимые меры по розыску и задержанию нападавшего, заключила Волк.

Как передавало ИА Регнум, 7 апреля подросток напал с ножом на сотрудников патрульно-постовой службы, находившихся на посту ДПС в городе Ачхой-Мартан. Один из сотрудников ППС, который получил тяжелые ранения во время нападения, скончался.

В ходе нападения полицейские получили ранения холодным оружием, но сумели открыть огонь и нейтрализовать нападавшего. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. 8 апреля силовики сообщили, что нападавшим на сотрудников полиции руководил в том числе гражданин Украины.