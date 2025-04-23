Москва, 23 апреля, 2025, 12:40 — ИА Регнум. По теме мирного урегулирования конфликта на Украине появляется много информационных вбросов. Об этом 23 апреля сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

«Любые наброски разных вариантов урегулирования не могут быть публичными. Как только они становятся публичными, они теряют свою эффективность», — пояснил представитель Кремля.

По его словам, работа ведётся в дискретном режиме и должна вестись в режиме тишины. Песков призвал аккуратнее относиться к подобным вбросам.

Он также добавил, что отдельные возможные элементы урегулирования не будут обсуждаться публично.

«Поэтому никаких комментариев с каких-то отдельных сюжетов мы давать не будем», — заключил Песков.

Как передавало ИА Регнум, агентство Bloomberg написало 18 апреля, что перешедшие под контроль России территории останутся за Москвой согласно плану Вашингтона по урегулированию украинского конфликта. Отмечается, что этот план фактически заморозит боевые действия. Кроме того, стремление Киева вступить в НАТО также не будет обсуждаться.

Контуры американского мирного плана были обнародованы в Париже 17 апреля. В рамках обсуждения ситуации на Украине президент Франции Эммануэль Макрон провёл встречу с посланником США Стивом Уиткоффом, а американский госсекретарь Марко Рубио пообщался с коллегами из Франции, Германии, Великобритании и с Украины.

Донецкая и Луганская Народные Республики (ДНР и ЛНР), а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России 30 сентября 2022 года. 5 марта президент РФ Владимир Путин сообщил, что паспортизация жителей новых регионов завершена в полном объеме.

17 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что новые регионы являются неотъемлемой частью России. Он также уточнил, что их закрепление за Россией не является условием прекращения вооруженного конфликта с Украиной.

Путин неоднократно отмечал, что РФ стремится именно к долгосрочному урегулированию конфликта на Украине, поэтому для начала нужно ликвидировать его первопричины. Необходим вывод украинских формирований с территории новых российских регионов, а также их официальное признание в составе России, указывал российский лидер. Кроме того, Украина должна отказаться от вступления в НАТО, а на контролируемой ею территории должны обеспечить права русскоязычных граждан. Также необходимо отменить западные санкции против России, подчеркивал президент.