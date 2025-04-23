Москва, 23 апреля, 2025, 12:30 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не планирует посещать Москву в День Победы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.

Amr Nabil/AP/TASS Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

По словам представителя Кремля, Гутерриша нет в списке приглашённых.

17 апреля Песков заявил, что иностранных гостей на параде Победы будет много, их полный список будет опубликован позже. Москва готовится оказать всем максимально радушный приём.

Ранее он уточнил, что торжества по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне посетят руководители более чем 20 стран, в том числе Китая, Словакии, Индии, Бразилии, Сербии, Палестины, Кубы, Вьетнама. Ожидается приезд глав всех стран СНГ, а также Абхазии и Южной Осетии.